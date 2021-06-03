Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Nisan döneminde %34 düştü

Perşembe, 03 Haziran 2021 10:15:14 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Nisan döneminde Kolombiya yıllık %25,4 düşüşle 26.883 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %5,9 artışla 123,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Nisan ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %45,3 düşüşle 6.480 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %23,1 düşüşle 31,39 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Nisan döneminde yıllık %34 düşüşle 39.078 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 153,03 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %12,7 düşüş kaydetti. Nisan ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %37,1 düşüşle 8.973 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %8,4 düşüşle 40,35 milyon $’a geriledi.