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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mayıs döneminde %33,3 düştü

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 10:45:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Mayıs döneminde Kolombiya yıllık %30,1 düşüşle 32.624 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %8,2 düşüşle 148,55 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Mayıs ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %46 düşüşle 5.740 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %18,1 düşüşle 25,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Mayıs döneminde yıllık %33,3 düşüşle 47.452 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 184,97 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %11,5 düşüş kaydetti. Mayıs ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %29,8 düşüşle 8.374 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %5,5 düşüşle 31,94 milyon $’a geriledi.


Etiketler: Kolombiya  ith/ihr istatistikleri  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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