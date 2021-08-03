Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Haziran döneminde %29,9 düştü

Salı, 03 Ağustos 2021 10:23:36 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Haziran döneminde Kolombiya yıllık %28,3 düşüşle 41.614 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %3,5 düşüşle 187,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Haziran ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %21 düşüşle 8.990 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %20,2 artışla 38,96 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Haziran döneminde yıllık %29,9 düşüşle 59.369 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 233,34 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %4,8 düşüş kaydetti. Haziran ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %12 düşüşle 11.917 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %34,2 artışla 48,36 milyon $’a yükseldi.