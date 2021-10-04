Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %19,9 düştü

Pazartesi, 04 Ekim 2021 10:38:24 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Kolombiya yıllık %25,3 düşüşle 59.892 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %3,4 artışla 273,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ağustos ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %29,2 düşüşle 8.784 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %3,2 artışla 42,43 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Ağustos döneminde yıllık %19,9 düşüşle 93.771 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 350,16 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %7,2 artış kaydetti. Ağustos ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %18,9 artışla 19.111 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %35,4 artışla 61,89 milyon $’a yükseldi.