Kocaer Çelik 2030’a kadar 750 milyon $ yatırım yapacak

Basında çıkan haberlere göre Kocaer Çelik’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, şirketin 2030 yılına kadar toplam 750 milyon $ yatırım yapmayı planladığını belirtti. Şirket bu yatırımlarla yüksek katma değerli ürün portföyünü genişletmeyi ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Söz konusu yatırımlar arasında 900 MW güneş enerjisine eşdeğer hibrit jeotermal enerji santralleri, yıllık 1 milyon mt kapasiteli yeşil çelikhane ve yıllık 500.000 mt kapasiteli 4 No’lu çelik profil tesisinin yanı sıra yeşil çelik üretimine yönelik ileri teknolojiler yer alıyor. Ayrıca Kocaer, yurt dışındaki dağıtım kanallarını güçlendirmek için beş yeni servis merkezi kurmayı planlıyor.

Buna ek olarak Hakan Kocaer, geçtiğimiz yıl küresel çelik sektöründe yaşanan daralmaya rağmen şirketin yaklaşık 140 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.