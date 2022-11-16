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Kobe Steel Tayland merkezli ortak girişim Kobelco Milcon Steel’deki hissesini artırdı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 11:23:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd, Tayland merkezli Milcon Steel ile Tayland’da bulunan ortak girişimleri Kobelco Milcon Steel’de bulunan (KMS) %25 oranındaki hisseye ilişkin bir hisse devri anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Kobe Steel, Milcon Steel’in KMS’de bulunan %25 hissesini satın alarak kendi konsolide bağlı kuruluşuna dönüştürdü.

ASEAN bölgesindeki tek vasıflı filmaşin üreticisi olan KMS, yerel üretim sayesinde müşterilerine yüksek kaliteli ürünleri kısa sürede tedarik ediyor.

Kobe Steel, ASEAN bölgesinde otomotiv üretiminin Japon otomobil üreticilerinin öncülüğünde artmasının beklendiğini belirtti. Şirket KMS’yi konsolide bağlı kuruluş olarak bünyesine katarak grup genelinde bütünleşik pazarlama yapmayı hedefliyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Devralım Kobe Steel 

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