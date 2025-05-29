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Kazakistan yarı mamul ihracatını geçici olarak yasaklamayı planlıyor

Perşembe, 29 Mayıs 2025 11:02:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanlığı, 7206 ve 7207 kodları altında kayıtlı bulunan yarı mamullerin ihracatını altı ay süreyle yasaklamayı planlıyor.

İhracat yasağıyla ülke içinde hammadde işlenmesini teşvik ederek daha yüksek katma değerli nihai mamul ürün üretiminin artırılması hedefleniyor. Söz konusu yasağın ekonomiyi güçlendirmesi ve ithal nihai mamule yönelik bağımlılığı azaltması bekleniyor.

Taslak belge 11 Haziran’a kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak.

Bu yıl Ocak ayında Kazakistan 24.566 mt kütük ve blum ihraç etti.


Etiketler: Yarı Mamul Kazakistan BDT İth/ihr İstatistikleri 

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