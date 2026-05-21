SMS Group, Hint çelik üreticisi Mukand’ın Concast blum döküm makinesinin modernizasyonunu tamamladı

Perşembe, 21 Mayıs 2026 13:43:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis üreticisi SMS Group, Hint çelik üreticisi Mukand Ltd.’nin Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Thane yer alan Kalwa tesisindeki mevcut iki bantlı, 10 metre yarıçaplı SMS Concast blum döküm makinesinin modernizasyonunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

Yeni 250 x 300 mm ebatlı blum üretimine başlanması Mukand’ın ürün portföyünü genişletirken, çubuk haddehanesi için paslanmaz çelik inşaat demiri ve filmaşin üretimini destekleyecek. SMS Group, modernizasyonun üretim tonajını artırmayı, bakım kaynaklı duruşları azaltmayı ve ebat hassasiyeti ile sürekli yüksek ürün kalitesi sağlamayı amaçladığını belirtti.

Mukand’ın Kalwa tesisindeki blum döküm makinesi 1984 yılında devreye alındı ve 40 yılı aşkın süredir şirketin çelik üretim faaliyetlerinin bir parçası konumunda bulunuyor.


