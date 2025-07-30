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Kazakistan yarı mamul ihracatını geçici olarak yasakladı

Çarşamba, 30 Temmuz 2025 11:17:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanlığı, demir ve alaşımsız çelikten yarı mamul ürün ihracatını 26 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere altı ay süreyle yasakladı.

İhracat yasağıyla ülke içinde hammadde işlenmesini teşvik ederek daha yüksek katma değerli nihai mamul ürün üretiminin artırılması hedefleniyor. Söz konusu yasağa 7203 kodu altında bulunan doğrudan indirgenmiş demir, sünger demir ve pelet dahil edilmedi.

Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Kazakistan 97.224 mt kütük ve blum ihraç etti.


Etiketler: Yarı Mamul Kazakistan BDT İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler 

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