Glencore'un metalürjik kömür geliri 2026'nın ilk yarısında üretimdeki düşüşe rağmen yükseldi

İsviçre merkezli madencilik ve ticaret şirketi Glencore, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin operasyonel ve mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin metalürjik kömür üretimi düşerken, yüksek emtia fiyatları kazançlarında önemli bir artışı destekledi.

Söz konusu dönemde Glencore'un metalürjik kömür üretimi yıllık %14 düşüşle 13,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kanada'daki metalürjik kömür üretimi, EVR'deki ocak sıralamasının yanı sıra hava koşullarından kaynaklanan zorluklar nedeniyle düşük işleme miktarı ve verimin etkisiyle %19 azalarak 10,3 milyon mt oldu. Şirket, verimin yılın ikinci yarısında normal seviyelere dönmesini bekliyor.

Öte yandan Avustralya'daki metalürjik kömür üretimi, Oaky Creek'in karşılaştırma döneminde meydana gelen su baskınının ardından toparlanmasını yansıtarak yıllık %7 artışla 3,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Oaky Creek'teki uzun ayak taşıma operasyonunun tamamlanması ve yağışların azalması sayesinde Avustralya'daki üretim çeyreklik %67 artış kaydetti.

Glencore, 2026 yılına yönelik metalürjik kömür üretim tahminini 30-34 milyon mt aralığından 30-32 milyon mt aralığına düşürerek tahmin aralığının orta noktasını bir milyon mt aşağı çekti. Şirket, Kanada'daki verimin artması ve Oaky Creek'teki uzun ayak taşıma operasyonunun tamamlanmasının desteğiyle yıllık üretiminin %56'sını yılın ikinci yarısında gerçekleştirmeyi bekliyor.

Şirketin ortalama metalürjik kömür satış fiyatı yıllık %24 artışla 206,90$/mt seviyesine yükselirken, ortalama birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü bağlantı fiyatı %28 artışla 236,80$/mt oldu. Bununla birlikte metalürjik kömür birim nakit maliyeti %17 artarak 127$/mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında Glencore'un Kanada'daki metalürjik kömür faaliyetlerinden elde ettiği düzeltilmiş AVFÖK değeri yıllık %7 artışla 843 milyon $ olurken, ilgili kâr marjı bir yüzde puan artarak %39 seviyesine yükseldi. Şirketin Avustralya'daki metalürjik kömür faaliyetlerinden elde ettiği düzeltilmiş AVFÖK değeri %75 artışla 238 milyon$ olurken kâr marjı %25'ten %33'e çıktı.

Glencore'un konsolide geliri yıllık %49 artışla 174,43 milyar$ ve düzeltilmiş AVFÖK değeri %86 artışla 10,12 milyar$ seviyesinde yer aldı. Şirket, 2025 yılının ilk yarısında kaydettiği 655 milyon$ net zarara kıyasla hissedarlara atfedilen 4,41 milyar$ net kâr açıkladı.

Glencore'un enerji ve metalürjik kömür sanayi varlıklarından elde ettiği düzeltilmiş FAVÖK, güçlü kömür fiyatları ve yüksek petrol rafinaj marjlarının desteğiyle %35 artarak 2,36 milyar$ oldu. Bu olumlu etkenler, EVR'deki düşük üretim, olumsuz döviz hareketleri ve artan dizel ile üretim payı maliyetleri nedeniyle kısmen dengelendi. Segmentin düzeltilmiş AVFÖK marjı %26'dan %27'ye yükseldi.