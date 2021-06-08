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Kardemir Tunus’a ilk kangal sevkiyatını gerçekleştirdi

Salı, 08 Haziran 2021 15:55:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) Tunus’a kangal sevkiyatı yapmaya başladığını açıkladı. Şirket ilk defa deniz yoluyla gemide teslim ve dökme yük olarak gerçekleştirdiği kangal sevkiyatıyla, Güney Amerika ve Asya’nın ardından ihracat ağını genişleterek Kuzey Afrika pazarına girdi.

Şirket açıklamasında, “Zonguldak Limanı’ndan başlamış olan Tunus sevkiyatı, ülkemize döviz girdisi sağlaması ve milli gelirimize olan katkısından dolayı ülkemiz çelik sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir yere sahip,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket 2020 yılında Brezilya’ya kangal, bu yıl Mayıs ayında ise Afganistan’a ray ihraç etmişti.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  Kardemir  |  benzer haberler »


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