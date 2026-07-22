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Kardemir Çelik halka arzla üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 11:26:22 (GMT+3)   |   İstanbul

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. tamamlanan kapasite ve verimlilik yatırımlarının ardından üretim gücünü sermaye piyasalarıyla buluşturmaya hazırlanırken, halka arzdan sağlanacak kaynağın büyük bölümünü işletme sermayesini güçlendirmek ve mevcut tesislerin kapasite kullanımını artırmak için değerlendireceğini açıkladı.

A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde toplam 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, 128 milyon TL nominal değerli paylar 35,0 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Talep toplama süreci 22-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek halka arzın büyüklüğünün 4,48 milyar TL, halka açıklık oranının ise %15,42 olması öngörülüyor.

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, halka arz kararının borç kapatma veya yeni yatırımları finanse etme ihtiyacından kaynaklanmadığını belirterek, şirketin sürdürülebilir, şeffaf ve gelecek nesillere aktarılabilecek güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Halka arz gelirinin yaklaşık %90’ının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını açıklayan Bakırel, söz konusu kaynağın son yıllarda tamamlanan kapasite artırıcı yatırımların tam verimle çalışması için gereken hammadde ve işletme sermayesi ihtiyacını destekleyeceğini söyledi.

İzmir ve Denizli’deki yedi üretim tesisinde 1.350’nin üzerinde çalışanı bulunan Kardemir Çelik, yıllık toplam 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Şirketin üretim altyapısı yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli çelikhane, 600.000 mt kapasiteli filmaşin ve inşaat demiri tesisleri ile toplam 700.000 mt kapasiteli profil üretim tesislerinden oluşuyor.

Kardemir Çelik, 2025 yılında yaklaşık 1,8 milyon mt üretim gerçekleştirirken, cirosunu yıllık %13 artışla 23 milyar TL seviyesine çıkarmıştı. Şirketin cirosu 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık %8 artarken, toplam satışlarının %58’ini ihracat oluşturdu. Kütük, filmaşin, inşaat demiri ile yapısal ve ticari çelik profiller başta olmak üzere yaklaşık 10.000 farklı ürün üretebilen şirketin ana hammaddesi olan kütüğü kendi çelikhanesinde üreterek maliyet yönetimi, tedarik güvenliği, kalite sürekliliği ve teslimat performansı açısından rekabet avantajı sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte 110 ülkeye ihracat yapan Kardemir Çelik, Avrupa, ABD, Kuzey Afrika ve gelişmekte olan pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Şirketin İzmir Aliağa Bozköy’de yatırımı devam eden büyük ebatlı profil tesisinin devreye alınmasıyla katma değerli ürün gamını genişletmeyi ve ihracatını yaklaşık %25 artırmayı hedeflediği aktarıldı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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