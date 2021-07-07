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Kardemir bağlantı elemanları sektörüne satış yaptı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 15:50:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bağlantı elemanları sektörüne satışlar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla hedef pazarını genişlettiğini belirten şirket, “Başta otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve mobilya sektörünün birleştirici ürünleri vida, somun ve cıvata üreticileri ile girmiş olduğumuz iş birlikleri sayesinde, yurt içi satışlarda elde ettiğimiz deneyimleri ihracat çalışmalarımıza da yansıtmayı hedefliyoruz,” diye ekledi.


Etiketler: Kardemir  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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