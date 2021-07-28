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Kardemir artık sadece dolar bazında satış yapacak

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 15:13:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), ürün satışlarını Türk Lirası bazında gerçekleştirmemeye karar verdiğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, ürün satışları $/mt + KDV bazında, ödemeler ise %30’u peşin, %70’i 45 gün vadeli veya tamamı peşin olarak yapılacak. Ödemenin %30’u dolar bazında peşin ya da ödeme gününde geçerli olan döviz satış kuru üzerinden Türk lirası olarak peşin ödenirken, %70’lik kısmı dolar bazında çek ya da doğrudan borçlandırma sistemi yoluyla vadeli olarak ödenebilecek.

Kardemir, doğrudan borçlandırma sistemi üzerinden yapılacak işlemlerde döviz kurundaki olası yükselme durumuna göre bankanın tahsis ettiği limit tutarının %85’i kadar sipariş alınacağını belirtti. Şirketin kütük satışları, 500 ton ve üzerindeki seviyelerde sipariş verilmesi kaydıyla %30’u peşin ve %70’i vadeli olarak dolar bazında bloke çek, firma çeki + teminat mektubu ya da doğrudan borçlandırma sistemi karşılığında gerçekleştirilecek.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  Kardemir  |  benzer haberler »


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