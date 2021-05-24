Kardemir Afganistan’a ray ihraç etmeye başladı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 17:08:57 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), Afganistan Devlet Demir Yolları’nın yatırımlarına ray sevkiyatı yapmaya başladığını açıkladı.

Öte yandan, şirketin açıklamasına göre, şirketin 2007 yılında 72 metreye kadar demir yolu rayı üretimi için yatırım yapılan ray ve profil haddehanesi, bu zamana kadar 1.446.787 mt ray üretti.

Şirket açıklamasında, “Şirketimiz, ihracat ağının her geçen gün genişlemesi ile milli ekonomiye döviz girdisi sağlamaya devam edecektir,” dedi.