Kanada’nın ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar $ oldu

Perşembe, 07 Aralık 2023 09:28:36 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yılın Ekim ayında %0,1 artış kaydederken, mal ithalatı ise %2,8 geriledi. Bunun sonucunda bir önceki ay 1,1 milyar $ seviyesinde yer alan dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar $ oldu.

Toplam ihracat bir önceki aya kıyasla %0,1 artarken 11 ürün segmentinin 6’sı için ihracat değeri geriledi. Ekim ayında toplam ihracat tonajı %0,1 düşüş gösterdi. Aynı ayda toplam ithalat ise %2,8 düştü. 11 ürün segmentinin 8’inde ithalat gerilerken ithal edilen toplam tonaj da %3,2 azaldı.

Söz konusu ayda ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %3,9 artış, bu ülkelerden yapılan ithalat ise %0,9 düşüş gösterdi. Böylece Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı dış ticaret açığı Eylül ayında kaydedilen 9,9 milyar $’dan 9,1 milyar $’a geriledi.

ABD’ye yapılan ihracat, üç aylık arka arkaya artışın ardından Ekim ayında %1 düşüş kaydetti. ABD’den yapılan ithalat da %3,9 düştü. Bu nedenle Kanada’nın ABD ile olan ticaret fazlası Ekim ayında 11 milyar $’dan 12,1 milyar $’a yükseldi.