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Kanada’nın demir cevheri üretimi Eylül ayında %2,2 geriledi

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:33:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,2 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,8 artışla 5.150.478 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Ağustos ayına kıyasla %46,4 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %48,5 artışla 6.229.680 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.

Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Ağustos ayında kaydedilen 8.176.894 mt’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 7.536.551 mt’a kıyasla 5.646.739 mt oldu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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