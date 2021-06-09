Kanada Nisan ayında 594 milyon $ dış ticaret fazlası verdi

Çarşamba, 09 Haziran 2021 11:17:16 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Kanada’nın dış ticareti bu yılın Nisan ayında %4,7, ihracatı ise %0,1 düşüş gösterdi. Söz konusu düşüş, çoğunlukla motorlu taşıt ve motorlu taşıt parçası satışlarındaki önemli düşüşlerden kaynaklandı.

Araç satışları, yarı iletken çip sıkıntısına bağlı olarak araç montaj sanayinde üretimin durdurulmasından etkilendi.

Ülke, Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 1,3 milyar $ dış ticaret açığından 594 milyon $ dış ticaret fazlasına geçti. Bu yılın başından itibaren üçüncü kez dış ticaret fazlası veren Kanada’nın Nisan ayındaki dış ticaret fazlası, toplam aylık dış ticaretten %0,6 daha az gerçekleşti.

Kanada’nın toplam ihracatı Nisan ayında %1 düşüşle 50,2 milyar $ oldu. 11 ürün grubunun 6’sında düşüş görülürken, motorlu taşıt ve motorlu taşıt parçaları ihracatı hariç ihracat %1,6 artarken, toplam ihracat tonaj bakımından %3,5 düştü.

Söz konusu ayda, ABD’den yapılan ithalat, çoğunlukla motorlu taşıt ve motorlu taşıt parça ithalatındaki düşüşten kaynaklı olarak %5,2 düşüş gösterdi. ABD’ye yapılan ihracat %1,4 artarken, söz konusu artışı, deniz mahsulü ve yumuşak kereste ihracatındaki yükseliş destekledi. Bunun sonucunda, Kanada’nın ABD ile yapılan dış ticaret fazlası Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 4,2 milyar $’a kıyasla 6,4 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayında kaydedilen %12,8 artışın ardından, ABD dışı ülkelere yapılan ihracat Nisan ayında %7,2 düşüş gösterdi. Söz konusu düşüş, çoğunlukla, Hong Kong’a (altın) ve İngiltere’ye (altın) yapılan ihracatın düşmesinden kaynaklandı.

Söz konusu ayda, ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %3,8 düşüş kaydetti. Bir önceki ay kaydedilen %27,8 artışın ardından, Çin’den yapılan ithalat, birçok ürün grubundaki düşüş nedeniyle %18,8’e geriledi.

Sonuç olarak, Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan ticaret açığı Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 5,8 milyar $’dan 5,9 milyar $’a çıktı.