JSW Steel US Teksas levha tesisini yenilemek için 182 milyon $’lık finansman aldı

Perşembe, 27 Ekim 2022 11:53:17 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited’in ABD’de yer alan bağlı kuruluşu JSW Steel US, Teksas’ta yer alan levha tesisinde yapacağı 260 milyon $’lık yenileme çalışmaları için iki İtalya bankasından 182 milyon $’luk uzun vadeli finansman aldığını duyurdu.

Intesa Sanpaolo ile Banco BPM tarafından sağlanan 182 milyon $’lık uzun vadeli finansmanın 70 milyon $’ı SACE garantisi kapsamına giriyor.

İtalya merkezli ihracat kredi kuruluşu olan SACE, işletmeleri çeşitli araçlarla ve çözümlerle destekliyor. SACE garantisi İtalya’nın ihracatını desteklemek amacıyla veriliyor.

Yenileme çalışmaları kapsamında İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin bağlı kuruluşları Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Danieli Automation SpA ve Danieli Taranis LLC, JSW Steel US’e tedarik yapacak.

Söz konusu şirketlerin sağlayacağı ekipmanların ve mühendislik hizmetlerinin değerinin 100 milyon $’ın üzerinde olduğu belirtildi.