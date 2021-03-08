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JSW Steel US Ohio’daki elektrik ark ocağını 8 Mart’ta yeniden faaliyete başlatacak

Pazartesi, 08 Mart 2021 17:06:48 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel’in ABD merkezli bağlı kuruluşu JSW Steel US Limited, Ohio’da bulunan elektrik ark ocaklı çelik tesisini 8 Mart Pazartesi günü yeniden faaliyete başlatacağını açıkladı.

Tesis, şirketin Teksas eyaletinin Baytown şehrinde yer alan boru ve levha üretim birimine tedarik etmek üzere 12 inç ebadında slab üretmek için iyileştirildi.

JSW Steel US Limited, 2020 yılının Temmuz ayında Mingao Junctiuon elektrik ark ocaklı tesisini talepteki düşüş nedeniyle kapatmıştı ve bu dönemi tesisi daha uzun slablar üretmek üzere geliştirmek için kullandı.

Şirket ayrıca, yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli mevcut elektrik ark ocağını, aynı kapasitede Tenova Consteel elektrik ark ocağıyla değiştirmeyi planlıyor.


Etiketler: çelik üretimi  JSW Steel  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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