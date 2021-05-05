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JSW Steel USA slabı sıcak saca dönüştürmek için ATI ile anlaşma imzaladı

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 15:48:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Hint çelik üreticisi JSW Steel’in bağlı kuruluşu ABD merkezli JSW Steel USA Ohio, slabın sıcak saca dönüştürülmesi için ABD merkezli Allegheny Technologies Inc. (ATI) ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, JSW’nin Mingo Junction’da bulunan tesisinde üretilen slab, ATI’ın Sıcak Haddeleme ve İşleme Tesisinde sıcak saca dönüştürülecek.

Ortaklık, JSW’nin elektrik ark ocağını en ideal hacimlerde ve verimlilikte işleterek dönüşüm maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyacak. Şirketin Corona virüsünden dolayı aksayan talep ve tesis yenileme çalışmaları nedeniyle askıya aldığı elektrik ark ocağı, bu yıl Mart ayında yeniden devreye alındı. Bu anlaşma ayrıca JSW’nin ürün portföyünü geliştirerek yüksek kaliteli sıcak sac tedarik etmesine de olanak tanıyacak.


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