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JSW Steel Italy, GSI Lucchini’yi satın aldı

Çarşamba, 14 Nisan 2021 10:51:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel, İtalyan bağlı kuruluşu JSW Steel Italy S.r.l.’nin İtalya merkezli dövme çelik üreticisi GSI Lucchini S.p.A’nın kalan %30,73 hissesini Güney Afrika merkezli Industrial Development Cooperation’dan satın aldığını açıkladı. Alım anlaşması 1 milyon € seviyesinde yer aldı. JSW Steel Italy şimdi GSI’nin tüm hisselerini elinde bulunduruyor.

GSI’ın üretim birimi Piombino’da bulunduğundan, bu alımla JSW Steel Italy, Piombino limanı üzerinden ihracat pazarlarına kolay erişim sağlayacak ve teslim süresi, hizmet seviyesi ile lojistik maliyeti açısından belirli avantajlar edinecek.

JSW Steel Italy, GSI’ın halihazırda %69,67’lik hissesine sahipti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, JSW Italy ve Industrial Development Cooperation arasındaki alım anlaşması geçtiğimiz yıl Aralık ayında imzalanmıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği  devralım  JSW Steel  İtalya  |  benzer haberler »


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