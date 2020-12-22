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JSW Steel Italy, GSI Lucchini’nin kalan hissesini satın alacak

Salı, 22 Aralık 2020 15:21:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’ın en büyük çelik üreticilerinden biri olan JSW Steel, İtalyan bağlı kuruluşu JSW Steel Italy S.r.l.’nin İtalya merkezli dövme çelik üreticisi GSI Lucchini S.p.A’nın kalan %30,73 hissesini 1 milyon € karşılığında satın almak için Güney Afrika merkezli Industrial Development Cooperation ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

JSW Steel Italy, GSI’ın halihazırda %69,67’lik hissesine sahip. GSI’ın üretim birimi Piombino limanı üzerinden ihracat pazarlarına kolay erişim sağlayan Piombino, İtalya’da yer alıyor. Tesisin konumu, teslim süresi, hizmet seviyesi ve lojistik maliyeti açısından belirli avantajlar sağlıyor. Liman merkezli tesis, gerektiğinde tedarikleri desteklemek için hammadde, çubuk/blum ve kütük ithalatına erişimi de sağlıyor.


Etiketler: yatırım  devralım  hammaddeler  İtalya  JSW Steel  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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