John Cockerill India Tanzanya'daki A1 Iron & Steel'e ekipman tedariki için 21 milyon $'lık sipariş aldı

John Cockerill India Limited, Tanzanya'daki A1 Iron & Steel'e çelik işleme ekipmanı tedarik etmek üzere 21 milyon $ değerinde sipariş aldığını duyurdu.
Açıklamaya göre sipariş, A1 Iron & Steel'in Tanzanya'nın Dodoma kentindeki tesisi için bir itme-çekme tipi asitleme hattı, 6-H tek tezgâhlı tersinir soğuk haddehane, sürekli galvanizleme hattı ve asit rejenerasyon tesisi tedarikini kapsıyor.
Projenin Ağustos 2026'dan itibaren 10 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Belçika merkezli John Cockerill SA'nın iştiraki John Cockerill India, dünya genelinde demirli ve demir dışı metal üreticilerinin kullandığı çelik işleme ekipmanları ve üretim hatlarına yönelik tasarım, mühendislik, imalat ve kurulum çözümleri sunuyor.