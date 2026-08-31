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John Cockerill India Tanzanya'daki A1 Iron & Steel'e ekipman tedariki için 21 milyon $'lık sipariş aldı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 11:57:53 (GMT+3)   |   Kalküta

John Cockerill India Limited, Tanzanya'daki A1 Iron & Steel'e çelik işleme ekipmanı tedarik etmek üzere 21 milyon $ değerinde sipariş aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre sipariş, A1 Iron & Steel'in Tanzanya'nın Dodoma kentindeki tesisi için bir itme-çekme tipi asitleme hattı, 6-H tek tezgâhlı tersinir soğuk haddehane, sürekli galvanizleme hattı ve asit rejenerasyon tesisi tedarikini kapsıyor.

Projenin Ağustos 2026'dan itibaren 10 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Belçika merkezli John Cockerill SA'nın iştiraki John Cockerill India, dünya genelinde demirli ve demir dışı metal üreticilerinin kullandığı çelik işleme ekipmanları ve üretim hatlarına yönelik tasarım, mühendislik, imalat ve kurulum çözümleri sunuyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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