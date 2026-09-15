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Hindistan hükümeti tamamen hidrojenle çalışan DRI tesisi için 12 milyon $ destek sağlayacak

Salı, 15 Eylül 2026 10:11:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinden bir yetkili, ülkenin tamamen hidrojenle çalışan ilk doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisinin geliştirilmesine yönelik pilot projeye yaklaşık 12 milyon $ finansman desteği sağlanacağını belirtti. Proje, çelik sektöründen kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor.

Yaklaşık 22 milyon $ maliyetli pilot proje, Hindistan hükümetine bağlı Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi tarafından Mineraller ve Malzeme Teknolojisi Enstitüsü iş birliğiyle yürütülecek ve Ağustos 2029'a kadar tamamlanması planlanıyor. Açıklamaya göre proje, özellikle yerel demir cevherinin kullanımı göz önünde bulundurularak Hindistan koşullarına uygun hidrojen bazlı DRI teknolojisinin geliştirilmesine ve uygulanabilirliğinin gösterilmesine odaklanacak.

Projenin önündeki başlıca zorluklardan biri Hindistan'ın nispeten düşük kalite hematit cevherlerinin işlenmesi olacak. Uluslararası hidrojen bazlı DRI projelerinin birçoğunda daha yüksek kalite manyetit cevheri kullanıldığı ve bu nedenle Hindistan'ın hammadde açısından farklı bir zorlukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bazı özel çelik üreticileri halihazırda hidrojenin kısmen kullanıldığı projeler üzerinde çalışırken, hidrojenin toplam kullanım içindeki payını kademeli olarak artırmayı planlıyor. Buna karşılık projede görev alan bir bilim insanına göre söz konusu pilot proje, tamamen hidrojenle işletilen dikey şaft fırını tasarımına sahip ve %100 hidrojen bazlı üretim gerçekleştirecek bir DRI tesisine odaklanacak.

Yeşil hidrojenin maliyeti halihazırda yaklaşık 5$/kg seviyesinde bulunurken, hidrojen bazlı çelik üretiminin ticari açıdan rekabetçi hale gelebilmesi için bu maliyetin önemli ölçüde düşerek yaklaşık 1$/kg seviyesine gerilemesi gerekiyor. Mevcut durumda yeşil çelik üretiminin maliyeti, fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen geleneksel çelik üretimine kıyasla yaklaşık 200$/mt daha yüksek seviyede bulunuyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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