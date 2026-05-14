JFE Steel’in net kârı ve satış geliri 2025-26 mali yılında düştü, zorlu piyasa koşullarının süreceğini öngörüyor

Japon çelik üreticisi JFE Holdings Co., 31 Mart tarihinde sona eren 2025-26 mali yılına ilişkin konsolide mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu mali yılda şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 93,25 milyar JPY seviyesine kıyasla 74,03 milyar JPY (468,84 milyon $) seviyesinde yer alırken, net satış geliri yıllık %6,6 düşerek 4,54 trilyon JPY (28,75 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı yılda JFE Steel’in konsolide ham çelik üretimi yıllık %2,8 düşüşle 22,55 milyon mt ve toplam çelik sevkiyatları yıllık %2,6 düşüşle 18,86 milyon mt seviyelerine geriledi.

Şirket, net kârı ve satış gelirinin önümüzdeki mali yılda sırasıyla 150 milyar JPY ve 4,8 trilyon JPY seviyelerinde yer almasını beklediğini bildirdi.

Görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan JFE Steel, yerel çelik sektöründe koşulların zorlu kalmaya devam etmesini ve talebin genel olarak yatay seyretmesini beklediğini belirtti. İnşaat sektöründen gelen talebin zayıf kalmasını ve otomotiv sektöründen gelen talebin ise istikrarlı seyretmesini öngördüğünü kaydetti.

Çin’de çelik talebinin zayıf seyri, üretim fazlası ve artan ihracat nedeniyle dış piyasalarda da belirsizliğin sürmesini beklendiğini aktardı. Ayrıca başta ABD ve Asya ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerin uygulamaya aldığı ticareti koruma önlemlerinin küresel arz-talep koşulları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bu koşullar altında JFE Steel, gelecek mali yılda ham çelik üretiminin yaklaşık 21,5 milyon mt seviyesinde kalmasını beklediğini açıkladı. Hammadde fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesinin öngörülmesine rağmen şirket, sürdürülen maliyet düşürme çalışmaları, yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması ve çelik fiyatlarını yükseltmeye yönelik girişimler sayesinde kârlılıkta iyileşme beklediğini paylaştı.