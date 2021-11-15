Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Eylül ayında %15,3 arttı

Pazartesi, 15 Kasım 2021 14:25:33 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Eylül ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %13,9 ve geçen yılın Eylül ayına göre %15,3 artış göstererek 746.558 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %69’u iç piyasaya, kalan %31’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Eylül ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %16,1 ve yıllık %19,7 artışla 811.279 mt oldu.

Bununla birlikte, Eylül ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %4,5 ve yıllık %12,3 artışla 1,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %27’si iç piyasaya, %73’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %4,1 düşüş ve yıllık bazda %30,2 artışla 1,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.