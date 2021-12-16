Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ekim ayında %13,6 arttı

Perşembe, 16 Aralık 2021 09:42:55 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, bu yılın Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %9,4 ve geçen yılın Ekim ayına göre %13,6 artış göstererek 817.536 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73’ü iç piyasaya, kalan %27’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Ekim ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,6 düşüş ve yıllık %20 artışla 790.136 mt oldu.

Bununla birlikte, Ekim ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %1,4 düşüş ve yıllık %3,8 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %28’i iç piyasaya, %72’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %2,8 ve yıllık bazda %14,5 artışla 1,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.