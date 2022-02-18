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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Aralık ayında %22,6 arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 15:36:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bir önceki aya göre %2,5 ve geçen yılın Aralık ayına göre %22,6 artış göstererek 776.182 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72’si iç piyasaya, kalan %28’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aralık ayında Japonya’nın sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,3 ve yıllık %19,4 artışla 780.897 mt oldu.

Bununla birlikte, Aralık ayında Japonya’nın sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %2,2 düşüş ve yıllık %3,9 artışla 1,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %27’si iç piyasaya, %73’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık bazda %2,2 ve yıllık bazda %10,4 artışla 1,38 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  levha  üretim  |  benzer haberler »

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