Japonya yılda 2 milyon mt yüksek kaliteli hurda kapasitesi eklemeyi planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Japonya hükümeti geri dönüştürülmüş metallerin yerel arzını güçlendirmeyi ve ithal hammaddelere bağımlılığı azaltmayı amaçlayan kapsamlı bir döngüsel ekonomi eylem planını devreye aldı.

Söz konusu strateji kapsamında 2030 yılına kadar özel sektöre ve kamu kuruluşlarına yaklaşık 1 trilyon JPY (7 milyar $) yatırım yapılması öngörülürken, kaynakların geri dönüştürülmesi ekonomik güvenlik ve rekabetçiliğin sağlanması konusunda öncelikli bir başlık haline gelecek.

Bununla birlikte hükümet plan kapsamında düşük emisyonlu yeşil çelik üretiminde kullanılan yüksek kaliteli hurdanın arzını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda söz konusu hurdanın işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 2 milyon mt artırılacak, aynı zamanda endüstriyel hurda ve üretim artıkları için toplama sistemleri güçlendirilecek.

Tokyo ayrıca geri dönüştürülmüş girdilerin payını artırmak için net hedefler belirledi. Buna göre geri dönüştürülmüş alüminyumun 2030 yılına kadar yerel haddelenmiş alüminyum üretiminin yaklaşık %40’ını oluşturması bekleniyor. Plan ayrıca malzeme kalitesi ve verimliliğini artırmak amacıyla gelişmiş ayrıştırma teknolojileri ile işleme ve eritme kapasitesinin genişletilmesini içeren geri dönüşüm altyapısına yatırımları da kapsıyor.

Japonya’nın bu adımı büyük ekonomilerin hem birincil hem de ikincil hammaddeleri güvence altına alma çabalarının arttığına ve küresel arz dinamiklerinin sıkılaştığı bir döneme girildiğine işaret ediyor. Japonya geri dönüştürülmüş metal arzını artırarak tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmeyi ve daha düşük karbonlu sanayi üretimine geçişi desteklemeyi hedefliyor.