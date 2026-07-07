Japonya, Çin ve Tayvan’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Japonya Maliye Bakanlığı ile Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çin ve Tayvan çıkışlı nikel ilaveli soğuk haddelenmiş paslanmaz rulo sac ve şerit ithalatına yönelik 22 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan antidamping soruşturmasının ardından geçici antidamping vergisi getirmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakanlıklar, soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığını tespit etti.

Buna göre soruşturma kapsamındaki ürünlere %3,6 ile %42,1 arasında değişen oranlarda geçici antidamping vergisi uygulanacak.

Devam eden soruşturmada damping ve maddi zarar tespit edilirse Japonya soruşturmanın tamamlanmasının ardından geçici vergiler yerine nihai antidamping vergileri getirebilir.