 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya,...

Japonya, Çin ve Tayvan’dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Salı, 07 Temmuz 2026 11:26:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı ile Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çin ve Tayvan çıkışlı nikel ilaveli soğuk haddelenmiş paslanmaz rulo sac ve şerit ithalatına yönelik 22 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan antidamping soruşturmasının ardından geçici antidamping vergisi getirmeye karar verdiğini açıkladı.

Bakanlıklar, soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlarla ithal edildiğini ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığını tespit etti.

Buna göre soruşturma kapsamındaki ürünlere %3,6 ile %42,1 arasında değişen oranlarda geçici antidamping vergisi uygulanacak.

Devam eden soruşturmada damping ve maddi zarar tespit edilirse Japonya soruşturmanın tamamlanmasının ardından geçici vergiler yerine nihai antidamping vergileri getirebilir.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Japonya Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya Çin ve Tayvan çıkışlı paslanmaz çelik ithalatına antidamping vergisi uygulayacak

19 Haz | Çelik Haberler

Japonya, Çin ve Tayvan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

23 Tem | Çelik Haberler

DTÖ Çin’in Japonya’dan ithal paslanmaz çelik boruya getirdiği vergiyi inceleyecek

28 May | Çelik Haberler

ABD dört ülkeden ithal paslanmaz çelik çubuğa vergi uygulamaya devam edecek

18 Tem | Çelik Haberler

ABD ticari kalite levha ve paslanmaz çelik çubuk için vergi incelemesi başlatacak

03 Nis | Çelik Haberler

ABD, paslanmaz çelik çubuğa yönelik hızlandırılmış inceleme başlattı

06 Mar | Çelik Haberler

ABD, ithal paslanmaz çelik çubuk ürünlerine ilişkin üçüncü incelemesini başlattı

05 Ara | Çelik Haberler

ABD paslanmaz saca uygulanan antidamping vergisinin beş yıl devamına karar verdi

12 Ağu | Çelik Haberler

Rusya paslanmaz çelik borularda ithalat vergisini azaltıyor

27 Eki | Çelik Haberler

Çin’de iki ülkeden ithal bazı paslanmaz saclar için AD incelemesi başlatılabilir

19 Eki | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Paslanmaz Yuvarlak Çubuk (Soğuk Çekilmiş)
Çap:  3 - 300 mm
304L- 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Altıköşe Çubuk (Sıcak Çekilmiş)
Kenar Uzunluğu:  10 - 60 mm
304L- 316L - 303
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör
Paslanmaz Dikişli Boru
Dış Çap:  10 - 508 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 6 mm
304L - 316L
HİSARİNOKS PASLANMAZ ÇELİK
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis