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Japonya, Çin ve Tayvan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 14:05:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ve Maliye Bakanlığı, Çin ve Tayvan’dan ithal nikel katkılı soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo, sac ve şerit ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı.

Söz konusu soruşturma, yerel üretici Nippon Steel Corporation’ın Çin ve Tayvan’dan ithal söz konusu ürünün dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine açıldı. Japon üreticiler, alıcıların ucuz fiyatlı ithalata yönelmesiyle zayıflayan yerel talep nedeniyle fiyatları düşürmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Soruşturmanın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Japonya Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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