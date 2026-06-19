Japonya Çin ve Tayvan çıkışlı paslanmaz çelik ithalatına antidamping vergisi uygulayacak

Japonya Maliye Bakanlığı ile Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Çin ve Tayvan çıkışlı nikel ilaveli soğuk haddelenmiş paslanmaz rulo sac ve şerit ithalatına yönelik 22 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu soruşturma, Nippon Steel Corporation, Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd., NAS Stainless Steel Strip MFG. Co., Ltd. ve Nippon Kinzoku Co., Ltd. tarafından 12 Mayıs 2025 tarihinde yapılan başvuru üzerine başlatılmıştı. Ön sonuçlarda söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve yerel sanayide maddi zarara yol açtığı tespit edildi.

Japonya Ticaret Bakanı Ryosei Akazawa’ya göre vergiler önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte uygulanmaya başlayabilir. Vergi oranlarının Çin çıkışlı ürünler için yaklaşık %45’e, Tayvan çıkışlı ürünler için ise yaklaşık %21’e kadar çıkabileceği belirtildi.

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu’na göre Çin, Japonya’nın çelik ürünleri ithalatında yaklaşık %20 paya sahipken, Tayvan’ın payı %17 seviyesinde bulunuyor. Güney Kore ise yaklaşık %62 payla Japonya’nın en büyük çelik tedarikçisi konumunda yer alıyor.