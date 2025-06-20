Japon Yamato Kogyo Orta Doğu'daki çelik üretim varlıklarını satıyor

Japon çelik üreticisi Yamato Kogyo Orta Doğu'daki iki bağlı şirketi olan çelik üreticisi SULB Company B.S.C. ve SULB Bahrain Venture Co. W.L.L.'nin hisselerini bölgesel ortak girişim ortağı Foulath'a satmaya kararı aldı.

Yamato Kogyo hisselerini 140 milyon $’a satacak. Bu rakam mevcut piyasa koşulları nedeniyle başlangıçta öngörülen rakamın 35 milyon $ altında. Bu hamleyle birlikte Orta Doğu piyasasından çıkma stratejisine devam eden üretici, bu bölgede önemli miktarda zarar etti ve içinde bulunduğumuz mali yılda da zarar kaydetmeyi bekliyor.