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Suudi Arabistan'daki NEOM projesinin takvimi revizyonlar ve bütçe baskıları nedeniyle 2030 sonrasına uzatıldı

Çarşamba, 10 Haziran 2026 14:50:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 programının temel ayaklarından biri olan ve dünyanın en büyük inşaat projelerinden biri olarak kabul edilen NEOM projesi, son raporlara göre The Line’ın önemli bölümlerinin başlangıçta hedeflenen 2030 tarihine yetişemeyecek olması nedeniyle yeni gecikmelerle karşı karşıya. The Line, Oxagon, Trojena ve Sindalah gibi projeleri kapsayan mega proje, uzun süredir bölgede inşaat faaliyetleri ve çelik talebi açısından önemli bir itici güç olarak görülüyor.

Bu yılın başlarında projede yapılan bir dizi revizyon açıklanmıştı. Mart ayında The Line ve Trojena projesiyle bağlantılı bazı sözleşmeler iptal edilirken, bunlar arasında Güney Koreli bir konsorsiyuma verilen tünel çalışmaları ile İtalya merkezli inşaat şirketi Webuild’in dahil olduğu bazı sözleşmeler de yer aldı.

Bununla birlikte son gecikme Suudi Arabistan’ın büyük ölçekli projelere yönelik harcamaları iyileştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Büyüyen bütçe açıkları, beklenenden düşük kalan yabancı yatırım ve bazı devasa projelerin maliyetlerine ilişkin endişeler, yetkililerin öncelikleri giderek daha fazla yeniden değerlendirmesine neden olurken, İran’daki jeopolitik gerilim de ekonomik güven üzerinde ek baskı oluşturdu.

NEOM, Suudi Arabistan için stratejik bir proje olmaya devam etse de son gelişmeler projenin bazı bölümlerinin başlangıçta beklenenden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor. Sonuç olarak piyasa oyuncuları projenin Suudi Arabistan’daki uzun vadeli inşaat faaliyetleri ve çelik tüketimi üzerindeki olası etkileri nedeniyle projeyi yakından takip etmeyi sürdürüyor.


Etiketler: S.Arabistan Orta Doğu İnşaat Tüketim 

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