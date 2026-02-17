 |  Giriş 
Hint Jairaj Group, MIDA QLP üretim hedeflerinin üzerine çıktı

Salı, 17 Şubat 2026 11:04:11 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hint çelik üreticisi Jairaj Group’un Kurnool tesisinde rekor operasyonel performansa ulaştığını ve Danieli tarafından tedarik edilen MIDA QLP hattının kurulu kapasite tonajını aştığını açıkladı.

Kurnool tesisi, Hindistan’daki ilk MIDA tesisi olma özelliğini taşıyor. Tesis Jairaj Group tarafından işletilirken, pota ocağının yanı sıra direkt haddeleme ve bitirme ünitesini içeren döküm ve haddeleme teknolojileri Danieli tarafından tedarik edildi.

Danieli’nin açıklamasına göre 2026’nın Ocak ayında tesis 27 saatlik kesintisiz döküm ve haddeleme sürecini başarıyla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Operasyon sırasında 10.206 metre uzunluğunda bir kütük üretilirken, maksimum 7,2 m/dak döküm hızına erişilerek tesisin performans parametreleri aşıldı.

MIDA QLP hattı, 8 mm ile 40 mm çap aralığında demetli inşaat demiri üretmek üzere yıllık 350.000 mt kapasiteye sahip olacak şekilde tasarlanmıştı.

Tesiste üretim Mayıs 2025’te başlarken, kapasiteyi artırma sürecinde operasyonel veriler istikrar ve verimlilik açısından kademeli ve sürekli bir iyileşme eğrisi gösterdi.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

