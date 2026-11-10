 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Körfez...

Körfez demir yolu projesi yeni anlaşmayla ivme kazandı, Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık sorunları sürüyor

Salı, 10 Kasım 2026 15:01:35 (GMT+3)   |   İstanbul

8 Kasım tarihinde Bahreyn'de imzalanan yeni bir anlaşma, Körfez bölgesinin uzun süredir planlanan demir yolu projesini entegre bir bölgesel ulaşım ağı haline gelmeye bir adım daha yaklaştırdı. Suudi Arabistan, BAE, Umman, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan anlaşma, altı ülkedeki demiryolu faaliyetleri için ortak bir çerçeve oluşturuyor. Söz konusu gelişme, Hürmüz Boğazı'nda uzun süredir devam eden ve ithal çelik ürünleri, hammaddeler ve diğer sanayi kargolarının Körfez piyasalarına taşınmasını zorlaştıran deniz taşımacılığı sorunlarının sürdüğü bir döneme denk gelirken, alternatif lojistik güzergâhlarının önemini de ortaya koyuyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre planlanan demir yolu ağı, bölgedeki önemli limanları, sanayi merkezlerini ve ticaret piyasalarını birbirine bağlayarak yaklaşık 2.117 km uzunluğa ulaşacak. Önceki tahminlerde projenin temel altyapı maliyeti 15,4-16 milyar $ olarak belirlenmiş olsa da inşaat malzemeleri ve hizmet maliyetlerindeki artış nedeniyle bu tutar yeniden değerlendiriliyor. Projeye katılan her ülke, kendi sınırları içindeki bölümün finansmanından ve geliştirilmesinden sorumlu olmaya devam ederken, yeni anlaşma teknik standartların, güvenlik gerekliliklerinin ve işletme prosedürlerinin koordinasyonuna odaklanıyor. İlk olarak 2009 yılında onaylanan projenin tamamlanma oranının %55,9'a ulaştığı bildirilirken, demir yolu ağının 2030 yılı Aralık ayında tamamen faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Öte yandan BAE ile Umman'ı birbirine bağlayan ve yaklaşık 2,5 milyar $ değerindeki 238 km uzunluğundaki Hafeet Rail projesi de dahil olmak üzere bazı sınır ötesi bağlantılarda ilerleme kaydediliyor. Körfez bölgesi demir yolu ağı tamamlandığında önemli limanlar, sanayi merkezleri ve iç piyasalar arasında yük taşımacılığını kolaylaştırarak altı ülke arasındaki ticari bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor. Proje ayrıca çelik ve inşaat sektörlerine ilave yük taşımacılığı seçenekleri sunarak nihai mamuller, hammaddeler ve diğer dökme yüklerin bölge genelinde taşınmasını destekleyebilir ve belirli sevkiyatlarda kara yolu taşımacılığına olan bağımlılığı azaltabilir.

Etiketler: Orta Doğu 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Suudi Arabistan, Çin ve Türkiye'den yapılan profil ithalatına antidamping soruşturması başlattı

10 Kas | Çelik Haberler

BAE'de arz fazlası küçük üreticiler ve perakendeciler üzerinde baskı yaratırken, inşaat demiri fiyatları geriliyor

10 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Atlas Steel Umman'da 291 milyon $ değerinde çelik tesisi kurmayı planlıyor

02 Kas | Çelik Haberler

Hadeed Kasım ayı uzun mamul fiyatlarında değişikliğe gitmedi

27 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerinde ithal sıcak rulo sac fiyatları gerilerken, ticaret sınırlı kaldı

27 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Emsteel talepteki iyileşmeye rağmen inşaat demiri fiyatlarını üst üste dördüncü kez aynı bıraktı

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez ülkelerinde sevkiyat sorunları sürerken BAE'de sınırlı sıcak rulo sac alımları duyuldu

21 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

BAE'li Embosal 1,2 milyon mt kapasiteli sıcak rulo sac tesisi kurmayı planlıyor

21 Eki | Çelik Haberler

Saudi Steel Pipe, Aramco'dan bir petrol ve doğal gaz borusu siparişi daha aldı

15 Eki | Çelik Haberler

Körfez ülkelerinde sıcak rulo sac ticareti Asya çıkışlı tekliflerin azalması ve bölgesel gerilimler nedeniyle sessiz

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis