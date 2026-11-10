Körfez demir yolu projesi yeni anlaşmayla ivme kazandı, Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık sorunları sürüyor

8 Kasım tarihinde Bahreyn'de imzalanan yeni bir anlaşma, Körfez bölgesinin uzun süredir planlanan demir yolu projesini entegre bir bölgesel ulaşım ağı haline gelmeye bir adım daha yaklaştırdı. Suudi Arabistan, BAE, Umman, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan anlaşma, altı ülkedeki demiryolu faaliyetleri için ortak bir çerçeve oluşturuyor. Söz konusu gelişme, Hürmüz Boğazı'nda uzun süredir devam eden ve ithal çelik ürünleri, hammaddeler ve diğer sanayi kargolarının Körfez piyasalarına taşınmasını zorlaştıran deniz taşımacılığı sorunlarının sürdüğü bir döneme denk gelirken, alternatif lojistik güzergâhlarının önemini de ortaya koyuyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre planlanan demir yolu ağı, bölgedeki önemli limanları, sanayi merkezlerini ve ticaret piyasalarını birbirine bağlayarak yaklaşık 2.117 km uzunluğa ulaşacak. Önceki tahminlerde projenin temel altyapı maliyeti 15,4-16 milyar $ olarak belirlenmiş olsa da inşaat malzemeleri ve hizmet maliyetlerindeki artış nedeniyle bu tutar yeniden değerlendiriliyor. Projeye katılan her ülke, kendi sınırları içindeki bölümün finansmanından ve geliştirilmesinden sorumlu olmaya devam ederken, yeni anlaşma teknik standartların, güvenlik gerekliliklerinin ve işletme prosedürlerinin koordinasyonuna odaklanıyor. İlk olarak 2009 yılında onaylanan projenin tamamlanma oranının %55,9'a ulaştığı bildirilirken, demir yolu ağının 2030 yılı Aralık ayında tamamen faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Öte yandan BAE ile Umman'ı birbirine bağlayan ve yaklaşık 2,5 milyar $ değerindeki 238 km uzunluğundaki Hafeet Rail projesi de dahil olmak üzere bazı sınır ötesi bağlantılarda ilerleme kaydediliyor. Körfez bölgesi demir yolu ağı tamamlandığında önemli limanlar, sanayi merkezleri ve iç piyasalar arasında yük taşımacılığını kolaylaştırarak altı ülke arasındaki ticari bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor. Proje ayrıca çelik ve inşaat sektörlerine ilave yük taşımacılığı seçenekleri sunarak nihai mamuller, hammaddeler ve diğer dökme yüklerin bölge genelinde taşınmasını destekleyebilir ve belirli sevkiyatlarda kara yolu taşımacılığına olan bağımlılığı azaltabilir.