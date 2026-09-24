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İtalyan Alfa Acciai'nin çelik üretimi 2025 yılında toparlandı, yatırımlar devam etti

Perşembe, 24 Eylül 2026 14:03:36 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan çelik üreticisi Alfa Acciai Group, tesislerini modernize etmeye ve optimize etmeye yönelik yatırım programını sürdürürken 2025 yılında üretim tonajlarında toparlanma kaydetti. Grubun holding şirketi Siderurgica Investimenti tarafından yapılan açıklamaya göre şirket yılı 1,1 milyar € konsolide gelir ve 21 milyon € FAVÖK ile tamamladı.

2025 yılında grubun çelik üretimi 2024 yılındaki 1,46 milyon mt seviyesinden yaklaşık %14 artışla 1,67 milyon mt seviyesine yükseldi. Üretim değeri ise 1,06 milyar €'dan 1,17 milyar €'ya çıktı. Şirkete göre söz konusu sonuçlar, jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmaların etkisiyle piyasa koşullarının zorlu olmaya devam etmesine rağmen “üretim miktarlarının normal seviyelere dönmesiyle önceki yıla kıyasla belirgin toparlanma sinyalleri” verdi. Özellikle inşaat sektöründe talep zayıf kalmaya devam ederken, altyapı yatırımları ve İtalya'nın Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planı (NRRP) kapsamında finanse edilen kamu projeleri piyasayı destekledi.

Konsolide net sonuç 7,24 milyon € zararla negatif bölgede kalırken, 2024 yılında kaydedilen 34,9 milyon € zarara kıyasla iyileşme gösterdi. Grup ayrıca mamul çelik ve hammadde fiyatları arasındaki marjın daralmasına rağmen faaliyet verimliliğini artırdı. Hammadde kullanımının optimize edilmesi ve enerji yönetimine daha fazla önem verilmesi sayesinde grubun katma değeri önceki yıla kıyasla yaklaşık 50 milyon € arttı.

Konsolide özkaynaklar önceki yıl kaydedilen 517,6 milyon € seviyesinden 497,9 milyon € seviyesine gerilerken, net finansal borç ağırlıklı olarak stokların yeniden artırılmasının etkisiyle 16,3 milyon € seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımlar tarafında grup, 2022-2024 döneminde ayırdığı 140 milyon €'nun ardından tesislerini ve üretim süreçlerini optimize etmek amacıyla 2025 yılında 17 milyon € daha yatırım yaptı. Böylece son dört yıldaki toplam yatırım miktarı 150 milyon €'yu aştı.

Etiketler: İtalya Avrupa Çelik Üretimi Üretim Alfa Acciai 
AuroraMagnani
Aurora Magnani
Editör
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Küresel çelik sektörüne yönelik teknik yerelleştirme ve piyasa analizi alanındaki uzmanlığımla, SteelOrbis bünyesinde sektörel rapor, haber ve fiyat analizleri yazıyorum. İngilizce ve İspanyolca dillerinde uzmanlaşmış profesyonel bir çevirmenim. Yüksek lisans eğitimimi tıp, fen bilimleri, hukuk, teknoloji ve finans alanlarında profesyonel çeviri üzerine tamamladım.

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