İtalya merkezli Danieli KOSCO’ya nervürlü çubuk hattı tedarik edecek

Pazartesi, 02 Kasım 2020 16:37:22 (GMT+3) | Brescia

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Güney Koreli elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Korea Steel Shapes Co.’ya (KOSCO) 10-57 mm çapında nervürlü çubuk üretecek yeni bir yüksek hızlı haddehane tedarik edeceğini açıkladı. Haddehane KOSCO’nun Chilseo tesisine kurulacak. Tedarik anlaşması Ekim ayında imzalandı.

Yeni haddehane bir Danieli 5-bantlı döküm ünitesine bağlanacak ve yüksek hızla iki bant üzerinde küçük ebatlarda çubukların üretilmesini sağlayacak. Çelikhane ve döküm ünitesi 2007 yılında Danieli tarafından tedarik edildiğinden, bu tesis Güney Kore’de tamamlanmış ilk Danieli elektrik ark ocaklı tesis olacak.

Kütüğün yeniden ısıtılmasında hiç karbon salımı yapmayan Danieli teknolojisi, KOSCO’nun karbon salımını azaltmasını ve malzeme verimliliğini %98 artırmasını sağlayacak.

Tüm süreç, bir Danieli Otomasyon süreç kontrol sistemi tarafından kontrol edilecek