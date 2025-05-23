İtalya hükümeti Piombino’da yeşil çelik üretimini yeniden başlatacak

İtalya İşletmeler Bakanlığı, yerel yetkililer, İtalya Devlet Mülkiyet Ajansı ve Piombino liman yönetimi, Toskana bölgesindeki Piombino’da bulunan çelik üretim merkezinin yeniden faaliyete geçirilmesi için stratejik bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, ülkenin sürdürülebilir çelik üretimine yönelik ulusal planında önemli bir adımı temsil ediyor.

Bu anlaşma, 19 Şubat tarihinde Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest ile İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli arasında Piombino’da yeni bir düşük emisyonlu çelik tesisi kurmak amacıyla Metinvest Adria S.p.A. ortak girişimini kurmak üzere imzalanan bir anlaşma üzerine masaya yatırıldı. Ayrıca 18 Nisan tarihinde de Hindistan merkezli JSW Group’un bağlı kuruluşu JSW Italy ile tesisin demir yolu üretim hattını yenilemek üzere anlaşma yapılmıştı.

“Bu anlaşma ekip çalışmasının bir sonucudur” diyen İtalya İşletmeler Bakanı Adolfo Urso, yerel kurumlar ve sanayi ortakları arasındaki koordineli çalışmaların önemini vurguladı. Urso, “Bugün Piombino’da hem İtalya hem de Avrupa’daki en stratejik yeşil teknoloji sahalarından birini yaratma fırsatımız var,” dedi ve tesisin iki yıl önceki kritik durumunu hatırlattı.

Metinvest Adria’nın CEO'su Luca Villa ise bu anlaşmayı, Avrupa çelik tedarik zincirine hizmet edecek sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim tesisinin kurulmasına yönelik “bir başka somut adım” olarak nitelendirdi. Danieli Group’un Proje Finansmanı Başkanı Marco Lerz, şirketin verimlilik ve minimum çevresel etkiye odaklanarak en son yeşil teknolojileri tesise entegre etme taahhüdünü tekrarladı.

İmzalanmadan önce işçi sendikalarına sunulacak olan söz konusu anlaşmayla Piombino’nun Avrupa'nın düşük emisyonlu çelik üretimi merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.