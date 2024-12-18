 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İsviçre...

İsviçre hükümeti yerel çelik sektörüne yardım etmek için harekete geçti

Çarşamba, 18 Aralık 2024 11:30:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre İsviçre parlamentosu, çeşitli sıkıntıların yaşandığı yerel çelik sektörüne yardım etme karar aldı.

İsviçre çelik sektörü, Avrupa imalat sektörlerinden gelen talepteki azalma, düşük fiyatlı ithal ürünler ve yüksek enerji maliyetleri sebebiyle bir süredir baskı altında. Birçok üretici, faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla bazı önlemler üzerinde çalışıyor. SteelOrbis’in geçtiğimiz ay bildirdiği üzere Swiss Steel, Avrupa piyasasındaki zayıflık sebebiyle yüzlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Bununla birlikte bu yılın Mayıs ayında İtalyan ticari profil üreticisi Beltrame Group’un bağlı kuruluşu Stahl Gerlafingen de maddi zarar sebebiyle üretim hatlarından birini kapatma kararı almış ancak hükümetin yardım sağlama ihtimaline bağlı olarak bu kararını ertelemişti.

Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulunduran İsviçre Eyaletler Konseyi, çelik üreticilerinin dört yıl boyunca elektrik kullanım bedeli için ödedikleri vergilerden muaf tutulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yasa kapsamında vergilerin ilk yıl %50, ikinci yıl %37,5, üçüncü yıl %25 ve dördüncü yıl %12,5 azaltılabileceği öğrenildi.


Etiketler: İsviçre Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Swiss Steel paslanmaz yeşil çelik ürününü tanıttı

26 Haz | Çelik Haberler

İsviçreli Stahl Gerlafingen üretim hattını ay sonunda kapatacak

06 May | Çelik Haberler

Swiss Steel Alman metal işleme şirketine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

11 Oca | Çelik Haberler

Benteler Steel/Tube İsviçre’deki kaynaklı boru üretim tesisini kapatacak

07 Nis | Çelik Haberler

Schmoltz+Bickenbach 2019 mali yılı için beklentilerini düşürdü

12 Eyl | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri peleti üretimi 2018 yılında %1,6 arttı

08 Oca | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach birinci çeyrekte net karında artış kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Andritz Swiss Steel'in Emmenbrücke’deki tesisine yeni yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek

13 Ara | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach ocak-eylül döneminde net kar kaydederken, elektrot tehdidi konusunda uyardı

10 Kas | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach’ın satış geliri ilk yarıda %15,1 arttı

16 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis