İsviçre hükümeti yerel çelik sektörüne yardım etmek için harekete geçti

Basında çıkan haberlere göre İsviçre parlamentosu, çeşitli sıkıntıların yaşandığı yerel çelik sektörüne yardım etme karar aldı.

İsviçre çelik sektörü, Avrupa imalat sektörlerinden gelen talepteki azalma, düşük fiyatlı ithal ürünler ve yüksek enerji maliyetleri sebebiyle bir süredir baskı altında. Birçok üretici, faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla bazı önlemler üzerinde çalışıyor. SteelOrbis’in geçtiğimiz ay bildirdiği üzere Swiss Steel, Avrupa piyasasındaki zayıflık sebebiyle yüzlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Bununla birlikte bu yılın Mayıs ayında İtalyan ticari profil üreticisi Beltrame Group’un bağlı kuruluşu Stahl Gerlafingen de maddi zarar sebebiyle üretim hatlarından birini kapatma kararı almış ancak hükümetin yardım sağlama ihtimaline bağlı olarak bu kararını ertelemişti.

Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulunduran İsviçre Eyaletler Konseyi, çelik üreticilerinin dört yıl boyunca elektrik kullanım bedeli için ödedikleri vergilerden muaf tutulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yasa kapsamında vergilerin ilk yıl %50, ikinci yıl %37,5, üçüncü yıl %25 ve dördüncü yıl %12,5 azaltılabileceği öğrenildi.