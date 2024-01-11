﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Swiss Steel Alman metal işleme şirketine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:57:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group içinde bulunduğumuz aydan itibaren Alman metal işleme şirketi Schwäbische Formdrehteile’ye (SFB Group) yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle üretilen Green Steel Climate+ adı altındaki karbonu azaltılmış çelik tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu ürün SFB’nin çevresel ayak izini azaltma hedeflerine katkıda bulunacak.

Şirketler ayrıca hidrolik sektöründeki bir proje için de kapsamlı bir iş birliği başlattı. Projenin odak noktası Swiss Steel Group’un geleneksel olarak üretilen neredeyse tüm standart çeliğin termomekanik olarak haddelenmesine olanak tanıyan Xtreme performans teknolojisi olacak.

Hurda ve düşük karbonlu elektrik kullanımı sayesinde Swiss Steel’in ürün portföyü emisyon açısından sektör ortalamasına göre %83’e kadar daha düşük seviyede yer alıyor.


Etiketler: İsviçre Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Benteler Steel/Tube İsviçre’deki kaynaklı boru üretim tesisini kapatacak

07 Nis | Çelik Haberler

Schmoltz+Bickenbach 2019 mali yılı için beklentilerini düşürdü

12 Eyl | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri peleti üretimi 2018 yılında %1,6 arttı

08 Oca | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach birinci çeyrekte net karında artış kaydetti

16 May | Çelik Haberler

Andritz Swiss Steel'in Emmenbrücke’deki tesisine yeni yürüyen tabanlı fırın tedarik edecek

13 Ara | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach ocak-eylül döneminde net kar kaydederken, elektrot tehdidi konusunda uyardı

10 Kas | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach’ın satış geliri ilk yarıda %15,1 arttı

16 Ağu | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach ilk çeyrekte net kar kaydetti

05 May | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach’ın satış geliri ocak-şubat döneminde arttı

04 Nis | Çelik Haberler

Schmolz+Bickenbach’ın satış geliri ocak-eylül döneminde %16,7 düştü

16 Kas | Çelik Haberler