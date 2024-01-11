Swiss Steel Alman metal işleme şirketine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:57:11 (GMT+3) | İstanbul

İsviçre merkezli çelik üreticisi Swiss Steel Group içinde bulunduğumuz aydan itibaren Alman metal işleme şirketi Schwäbische Formdrehteile’ye (SFB Group) yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle üretilen Green Steel Climate+ adı altındaki karbonu azaltılmış çelik tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu ürün SFB’nin çevresel ayak izini azaltma hedeflerine katkıda bulunacak.

Şirketler ayrıca hidrolik sektöründeki bir proje için de kapsamlı bir iş birliği başlattı. Projenin odak noktası Swiss Steel Group’un geleneksel olarak üretilen neredeyse tüm standart çeliğin termomekanik olarak haddelenmesine olanak tanıyan Xtreme performans teknolojisi olacak.

Hurda ve düşük karbonlu elektrik kullanımı sayesinde Swiss Steel’in ürün portföyü emisyon açısından sektör ortalamasına göre %83’e kadar daha düşük seviyede yer alıyor.