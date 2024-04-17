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İsveçli LKAB demir cevheri üretimini azalttı, pelet tesisini kapatmayı düşünüyor

Çarşamba, 17 Nisan 2024 14:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB, sevkiyat kapasitesinin azalması sebebiyle üretimini düşürmek zorunda kaldığını duyurdu. Şirket, demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolu ağındaki trenlerin geçtiğimiz yılın Aralık ayı-bu yılın Şubat ayı arasındaki dönemde raydan çıkmasının, madenlerinde tamamen dolu 600’den fazla vagonun yığılmasına yol açtığını ve teslimatların ne zaman yapılacağının bilinmediğini ifade etti.

Öte yandan LKAB, Kiruna veya Svappavaar’daki pelet tesislerinden birini kapatmayı düşündüğünü aktardı. Şirketin hesaplamalarına göre üretimin daha da kesilmesi satış gelirinde yıllık 5 milyar SEK (457,1 milyon) düşüşe yol açacak.

LKAB CEO’su Jan Moström, “Tek sorun stok fazlası değil, aynı zamanda ileriye dönük üretimimizi karşılayacak yeterli sevkiyat kapasitesinin olmaması. Önlemler alınmaması halinde stoklarımız önümüzdeki yıllarda ciddi ölçüde artacak. Malmbanan’daki planlı bakım çalışmaları demir yolu trafiği uzun bir süre boyunca askıya alınacağı için sevkiyat kapasitemizin daha da azalmasına yol açacak. Svappavaara ile Malmberget arasındaki cevher taşımacılığını sınırlandırmak ve dolayısıyla Malmberget’teki demir cevheri üretimimizi yıllık 1 milyon mt düşürmek zorunda kaldık,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Madencilik 

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