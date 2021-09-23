İspanya’nın çelik ihracatı ilk yarıda toparlandı, 2019 seviyelerine yaklaştı

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İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID’e göre, bu yılın ilk yarısında İspanya’nın çelik ihracatı toparlandı ve şimdiden 2019 yılında kaydedilen seviyelere yakın.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, İspanya yıllık %23,4 artışla yaklaşık 5 milyon mt çelik ihraç etti. Ancak bu seviye pandemi öncesine kıyasla %1,2 düşük kaldı. Söz konusu dönemde, İspanya’nın Avrupa’ya çelik ihracatı, Avrupa’dan gelen talebin yeniden canlanmasıyla yıllık %36,7 artarak 3,4 milyon mt seviyesine yükseldi ve 2019 yılında kaydedilen seviyelere kıyasla %9,1 artış gösterdi.

Bu yılın ilk yarısında İspanya’nın çelik ihraç ettiği başlıca ülkeler sırasıyla yıllık %33,2 ve %71,4 artışla ABD ve Cezayir olurken, İspanya’nın İngiltere ve Fas’a yaptığı çelik ihracatı sırasıyla %16 ve %13 düştü. İspanya’nın diğer ülkelere çelik ihracatı, bu ülkelerin uyguladığı birçok ticaret önlemi nedeniyle 2019 yılının ilk yarısına kıyasla %19 düşse de istikrar kazandı.

Yalnızca Haziran ayında, İspanya’nın çelik ihracatı, uluslararası ticaretin karşılaştığı zorluklara rağmen, Mayıs ayına göre %15 ve yıllık yaklaşık %50 artışla 927.000 mt’u aştı. İhracat pazarlarının bir anda yeniden canlanması, Şubat ayından bu yana toplam ihracatın son üç yılın aylık ortalamasının üzerinde gerçekleşmesini, Mart ayında en yüksek aylık değerlerden birini kaydetmesini kolaylaştırdı.

UNESID’e göre, ekonomik toparlanmayı sürekli olarak desteklemek için Avrupalı ​​rakiplere kıyasla enerji maliyetlerini düşürmek gibi önlemlere gidip ülkenin ihracatının rekabet gücünü artırmak önemli. Bu önlemler aynı zamanda ülke ekonomisini ve sanayisini de iyileştirecek.