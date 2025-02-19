İspanya’nın ABD’nin ithalat vergilerinden çok fazla etkilenmesi beklenmiyor

İspanya Sanayi ve Ticaret Odası, ABD’nin tüm ülkelerden ithal çelik ve alüminyum için duyurduğu %25 oranındaki ilave vergilere ilişkin açıklama yaptı.

Odanın ilk hesaplamalarına göre AB için açıklanan vergiler, İspanya’nın ABD’ye gerçekleştirdiği çelik ve alüminyum ihracatında %10,4 düşüşe yol açabilir. Ancak çelik ve alüminyumun nispi fiyatları çok fazla değişmeyeceği için ABD’nin tüm ülkelerden ve bölgelerden yapılan ithalata vergi uygulama kararının İspanya’yı ciddi ölçüde etkilemeyeceği ifade edildi.

2021 yılının Ekim ayında AB ve ABD, bu yılın Mart ayına kadar kotaya tabi vergi sistemi uygulanması konusunda anlamaya varmıştı. Söz konusu sistem kapsamında AB, belirlenen miktarda çelik ve alüminyumu ABD’ye vergiye tabi olmadan ihraç edebiliyor. Ancak kotanın aşılması halinde çelik için %25 ve alüminyum için %10 oranlarında vergi ödeme zorunluluğu bulunuyor.