İran’ın kur politikasında yaptığı düzenleme çelik ihracatçılarını destekleyecek

İran hükümeti, birçok ürünün ihracatından elde edilen dövizin dönüşümünde kolaylık sağlayacağını duyurdu. Söz konusu düzenlemenin özellikle çelik ihracatını ve ilerleyen dönemde doğal gaz tüketimine getirilecek kısıtlamalar sebebiyle üretim maliyetleri yükselecek üreticileri desteklemesi bekleniyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre İran Merkez Bankası, çelik, petrokimya, rafineri, baz metal ve petrol ürünleri ihracatı yapan şirketlere yönelik kur politikasında değişiklik yapılacağını duyurdu. Önceden söz konusu ürünlerin satışından elde edilen döviz, hükümetin belirlediği kur üzerinden dönüştürülüyordu ve söz konusu kur, piyasada işlem gören kurun çok altında yer alıyordu.

Böylelikle 21 Aralık tarihinden itibaren İranlı ihracatçılar, yaklaşık 1$ = 60.000-65.000 IRR olarak belirlenen kuru kullanabilecek. Piyasa oyuncuları, hükümet tarafından belirlenen son kurun 1$ = 54.000 IRR ve serbest piyasada işlem gören mevcut kurun ise 1$ = 73.000 IRR seviyelerinde yer aldığını bildirdi. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Hükümet, döviz sıkıntısı çekiyor ve ihracatçıyı korumak istiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte üreticiler, tüccarlardan daha fazla ihracat yapabilir,” dedi.