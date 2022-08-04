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İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk çeyreğinde düştü

Perşembe, 04 Ağustos 2022 14:33:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İran Çelik Üreticileri Birliği ülkenin mevcut İran yılının ilk üç ayına (21 Mart 2022-21 Haziran 2022) ilişkin üretim verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde İranlı üreticiler 14,24 milyon mt yarı ve nihai mamul üretti. Bir önceki İran yılının aynı döneminde ülkenin yarı ve nihai mamul üretimi 13,46 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde İran’ın yarı mamul üretimi yıllık %6,1 artışla 8,57 milyon mt oldu. Aynı dönemde İran’ın kütük ve blum üretimi yıllık %3,6 artışla 5,06 milyon mt olurken, slab üretimi yıllık %10 artışla 3,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan mevcut İran yılının ilk üç ayında İran’ın nihai mamul üretimi yıllık %5,1 artışla 5,67 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi 3,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Slab Kütük Uzun Ürünler Yarı Mamul İran Güney Asya Çelik Üretimi 

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