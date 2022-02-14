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İran’ın çelik üretimi İran yılının ilk 10 ayında düştü

Pazartesi, 14 Şubat 2022 16:11:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İran Çelik Üreticileri Birliği'ne göre, İran merkezli çelik üreticileri mevcut İran yılının ilk 10 ayında (21 Mart 2021-22 Ocak 2022) 39,61 milyon mt yarı ve nihai mamul üretti. Bir önceki İran yılının aynı döneminde ülkenin yarı ve nihai mamul üretimi 42,56 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde İran’ın yarı mamul üretimi yıllık %8,4 düşüşle 23,21 milyon mt oldu. Aynı dönemde İran’ın kütük ve blum üretimi yıllık %12,9 düşüşle 13,74 milyon mt olurken, slab üretimi yıllık %1 düşüşle 9,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan mevcut İran yılının ilk 10 ayında İran’ın nihai mamul üretimi yıllık %4,6 düşüşle 16,40 milyon mt olurken, uzun mamul üretimi 9,40 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: slab  İran  Güney Asya  yarı ürünler  kütük  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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