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İngiltere Vale’nin Mariana atık barajı faciasına yönelik açılan davayı reddetti

Perşembe, 25 Mart 2021 11:58:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

Reuters’ta yayınlanan bir habere göre, İngiltere Mahkemesi 2015 yılında Vale ve BHP Billiton’ın ölümlere yol açan Mariana atık barajı çökmesine yönelik 200.000 müşterek davacının açtığı 5 milyar GBP’lik (6,9 milyar $) davayı reddetti.

2020 yılının Kasım ayında İngiltere, Manchester’da bir yargıç davayı reddetmişti ve davanın devam ettirilmesi halinde bir “suistimal” olacağını belirtmişti. Müşterek davacılar BHP Billiton’ın güvenlik uyarılarını dikkate almadığını ve kazanın ilk sinyalleri olarak düşünülen çatlakları görmezden geldiğini iddia etti.

Reuters’a göre, mahkeme önceki mahkemenin toplu hareketin bir “suistimal” olacağına yönelik kararına katıldı.

200.000 müşterek davacıyı temsil eden avukat Tom Goodhead, “İngiltere adalet sistemi için üzücü bir gün,” dedi. 


Etiketler: demir cevheri  Brezilya  İngiltere  Avrupa Birliği  hammaddeler  |  benzer haberler »


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