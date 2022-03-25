İngiltere Rusya’ya karşı stratejik sektörleri ve bankaları hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı

Cuma, 25 Mart 2022 15:36:16 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Dışişleri Bakanlığı savaşı destekleyen sektörleri engellemek için Rusya’nın stratejik sektörleri, bankaları ve iş insanlarını hedef alan 65 yeni yaptırım açıkladı.

Yaptırımlar Rusya Demir Yolları ve savunma şirketi Kronshtadt da dahil olmak üzere Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yardım edenleri hedef alıyor. Rus paralı askerlerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi öldürmekle görevlendirdiği bildirilen örgüt Wagner Grubu da yaptırıma tabi tutuldu.

Alfa Bank da dahil olmak üzere altı bankaya daha ve dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa’ya da yaptırım getirildi. Yaptırım uygulanan kişiler arasında milyarder petrol kralı Eugene Shvidler, Tinkoff Bankası’nın kurucusu Oleg Tinkov, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın CEO’su Herman Gref ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva yer alıyor. Rusya tarafından Melitopol’un belediye başkanı olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu ve ilk kez Ukrayna’daki Rus güçleriyle iş birliği yaptığı için bir kişiye yaptırım uygulanmış oldu.

Yaptırıma tabi olan kişi ve kuruluşların İngiltere’deki varlıkları dondurulacak, bu da hiçbir İngiliz vatandaşının veya şirketinin onlarla iş yapamayacağı anlamına geliyor. Seyahat yasağına tabi kişilerin de ülkeye girmesi veya ülkeden çıkması yasak.

İngiltere işgalden bu yana Rusya yaptırımları rejimi kapsamında 1.000’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.